NewTuscia – GALLESE – Il Comune di Gallese vede i primi frutti della riorganizzazione e rilancio della sua Biblioteca. Tante sono le novità che interessano questo servizio culturale e sociale, importante strumento per realizzare in pieno i principi di una società democratica e inclusiva.

In realtà la Biblioteca, operante da ormai 30 anni, non ha mai smesso di giocare il suo ruolo fondamentale, cioè quello di essere un punto di riferimento per la vita culturale, aiutata in questo dalla vicinanza, anzi dall’adiacenza, degli altri servizi culturali dell’Archivio e del Museo.

Ma quello che ha caratterizzato l’ultimo anno di lavoro dell’Amministrazione comunale, e in primis dell’assessorato alla Cultura, riguarda la ridefinizione degli arredi interni e dell’illuminazione, migliorata grazie all’installazione di led a luce naturale, ma soprattutto un grande lavoro amministrativo che ha visto in poco tempo l’implementazione del patrimonio librario adatto all’utenza della Biblioteca, grazie anche all’ottenimento di finanziamenti ministeriali e donazioni di libri da parte di cittadini, l’approvazione di progetti oltre che di norme e regolamenti relativi al funzionamento della stessa Biblioteca.

Una sinergia tra il Comune e gli operatori del Servizio Civile Universale che già dal 2022 si sono adoperati affinché si potesse avviare quell’importante politica di promozione della lettura e del libro che rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione comunale.

Dopo un anno di lavoro, partito dall’approvazione a novembre dello scorso anno del progetto dedicato ad interventi di promozione della lettura Gallese: borgo per la lettura, si possono tirare le fila ed apprezzare i primi significativi risultati.

È stato infatti redatto e sottoscritto a maggio il Patto locale per la lettura, inserito nella piattaforma del CEPELL (Centro per il libro e la lettura) del Ministero della Cultura che prevede la realizzazione di iniziative in collaborazione con i sottoscrittori del patto nato con la finalità di favorire il piacere della lettura rendendolo un’abitudine sociale diffusa.

“Crediamo che sia molto importante ed utile per il nostro benessere tornare a sfogliare e leggere un buon libro. – afferma il Vice Sindaco Amedoro Latini – Avvicinare i ragazzi alle biblioteche ed ai luoghi di cultura in generale è la chiave di volta per tornare ad incontrarsi e a confrontarsi sui problemi reali che interessano le nostre comunità e vedere i primi risultati delle molteplici iniziative, mirate ad implementare la lettura e intraprese negli ultimi anni, ci offre lo stimolo a continuare in questa direzione. Grazie al Patto locale per la lettura, una collaborazione intrapresa con le nostre scuole e non solo, abbiamo visto i nostri ragazzi partecipare entusiasti alle Giornate del tesseramento della Biblioteca. In questa occasione hanno potuto anche visitare il Museo, approfondendo alcuni aspetti e curiosità sulla loro città, ma soprattutto ognuno di loro ha voluto prendere un libro in prestito. Siamo solo all’inizio, ma possiamo affermare tranquillamente che è stato raggiunto uno dei tanti obiettivi che ci siamo proposti: avvicinare i ragazzi ai servizi offerti dalla Biblioteca comunale”.

Sono stati approvati in Giunta e in Consiglio due strumenti normativi fondamentali per il corretto funzionamento della Biblioteca, il Regolamento e la Carta dei Servizi, che sono stati approvati dalla Soprintendenza per i beni archivistici e bibliografici del Lazio e che ora, grazie alla istituzione di una pagina web dedicata alla Biblioteca, sono stati pubblicati insieme ai nuovi orari di apertura, più ampi e comodi.

E nel mezzo tante iniziative di promozione della lettura, anche aderendo alle principali iniziative nazionali (Libriamoci e Il Maggio dei Libri): letture ad alta voce per bambini, presentazione di libri, concorsi…promosse e previste per l’anno 2024 e concordate in seno al Patto locale per la lettura.

Proprio per aderire all’edizione di quest’anno di Libriamoci che il Comune ha predisposto in collaborazione con l’istituto Comprensivo Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino il progetto “Leggimi bene, leggimi prima” con letture e laboratori dedicate ai bambini della Scuola dell’Infanzia sui filoni tematici proposti da Cepell.

Inoltre, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento, è stato necessario avviare il nuovo tesseramento che è stato aperto alla Scuola Primaria proprio nei giorni seguenti alla Giornata mondiale dei diritti dell’uomo, celebrata ogni anno il giorno 10 dicembre e che quest’anno compie il suo 75esimo anniversario. Nella Dichiarazione, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata in Italia nel 1955, si ribadisce il diritto per ogni cittadino alla partecipazione alla vita culturale della comunità ed è in questo contesto che la Biblioteca rappresenta il presidio a difesa della piena realizzazione della dignità e del libero sviluppo della personalità di ogni individuo, oltre che mezzo per il raggiungimento del suo benessere culturale e sociale.