NewTuscia – ROMA – Oggi, in occasione del suo quarantesimo compleanno, il quartiere romano Tor Bella Monaca assiste all’inaugurazione della riqualificazione della piazza in Largo Mengaroni, lasciata in grave stato di abbandono per anni.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione e il finanziamento da parte della Fondazione Paolo Bulgari, insieme al dipartimento DICEA dell’Università di Roma La Sapienza, l’Associazione “Cubo Libro”, Roma Capitale e il Municipio VI Le Torri e grazie anche alla progettazione partecipata ad opera del Cantiere di Rigenerazione Educativa CRESCO.

L’opera di riqualificazione dei due ettari di spazio pubblico prevede un nuovo parco giochi, uno skate park, un campo da street basket, un palco per gli spettacoli all’aperto, nuove aiuole, alberature e fiori, nuovi punti luce e ampie sedute e una pavimentazione in asfalto drenante.

All’evento hanno partecipato anche l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, Nicola Franco, presidente del Municipio VI Le Torri, Carlo Cellamare e Francesco Montillo del dipartimento Dicea-Labsu dell’Università La Sapienza e i progettisti Marco Gissara e Maria Vallo.

In questa occasione Paolo Bulgari, presidente della Fondazione, ha dichiarato: “Siamo felici di restituire alla città una piazza completamente rinnovata, piena di spazi per lo sport, il gioco, lo svago, lo stare insieme dei residenti di tutte le età”.

“Grazie a un paziente percorso di ascolto e progettazione partecipata con residenti e associazioni – ha aggiunto il presidente Bulgari – Largo Mengaroni torna a essere un luogo bello e confortevole, uno spazio di socializzazione e ricostruzione di legami comunitari, una grande aula all’aperto per il lavoro educativo con i più giovani”.

A questi lavori, che fanno parte delle attività previste dal programma di recupero urbano finanziato con il Pnrr, si affiancheranno i lavori legati alla realizzazione del Programma innovativo per la qualità urbana (PinQuA) da 29 milioni di euro.

“È un momento di festa per l’inaugurazione della prima parte degli interventi del progetto di rigenerazione urbana della Fondazione Paolo Bulgari di cui ringrazio il presidente Paolo Bulgari e il direttore e Giulio Cederna – ha inoltre spiegato l’Assessore Alfonsi – Un progetto che, come Amministrazione, abbiamo convintamente sostenuto e continueremo ad accompagnare nelle sue fasi successive non solo per la sua ricaduta nella riqualificazione di un’area della città che ne ha fortemente bisogno ma, soprattutto, per il suo fondamentale valore aggiunto nell’essere frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto attivamente il tessuto sociale del quartiere, con l’obiettivo di rafforzarne il senso di comunità. Questo intervento rappresenta davvero un caso di scuola dell’importanza del partenariato tra amministrazione pubblica e settore privato nel dare vita a progetti che puntano al miglioramento della qualità della vita e della socialità della nostra città”.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, il quartiere è stato animato da una grande festa di piazza con la partecipazione di musicisti, writers, skaters, oltre a un ampio programma di laboratori e attività dedicati ai bambini.

Flavia De Michetti