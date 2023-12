NewTuscia – TERRACINA – Domenica scorsa 17 dicembre in Piazza Garibaldi si e’ svolto come ormai di consuetudine il mercatino natalizio di Legambiente Terracina Animalhelp finalizzato alla raccolta fondi per le adozioni dei cani ospiti del canile comunale selezionati per la campagna #tiratefuorilezampe e il benessere dei cani, per avere finalmente un vero gattile e per la cura, sostentamento e le sterilizzazioni dei gatti delle colonie feline cittadine, il tutto per integrare gli scarni servizi offerti dal Comune di Terracina e dalla ASL. Come consuntivo 2023 delle attivita’ di Legambiente Terracina Animalhelp riportiamo i 5 bonus adozione di 100 euro ciascuno erogato agli adottanti dei cani selezionati per la campagna #tiratefuorilezampe e le decine di riconoscimenti di colonie cittadine presso la ASL e la turnistica per il sostentamento ma soprattutto le decine di interventi di salvataggio, stallo, cura e sterilizzazione effettuate, in ottima collaborazione con i referenti ASL, dalla squadra dei volontari Legambiente coordinata dalla referente Stefania Curati, Diana Campi, Donatella Ciofani, Patrizia Pagliaroli e Regina Scattola, Maria Luisa Ghianda, Marinella Cangini, Paola de Paolis, Maria Pia Caiazzo, Tina Mignardi

Ana Maria Medina. Legambiente Terracina Animalhelp ha raccolto in una giornata circa 1000 euro di fondi- tutti con ricevute firmate- che saranno vincolati nel fondo ed erogati solo ed esclusivamente per le finalita’ della raccolta, ovvero per i cani adulti presenti nel Calendario Legambiente, selezionati per la campagna #tiratefuorilezampe, erogando anche per il 2024 il bonus adozione di 100 euro, e per la campagna di sterilizzazioni a tappeto di alcune colonie feline cittadine e per altri interventi di pronto soccorso e cura.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo importante risultato che supera di molto la raccolta fondi dell’anno scorso, ed in particolare Pensieri&Parole, le associazioni animaliste “Porgi una Zampa” e “Oasi di Cledi”, e il nostro grafico Marco Fortuna e tutti i volontari che a vario titolo ci hanno supportato e i tanti amici che sono venuti a donare e acquistare il calendario e i tanti oggetti artigianali!

Grazie a chi ha fatto i turni per coprire tutta la giornata, chi ci ha rifocillato con te’ caldo, dolci e pizza e chi semplicemente ha voluto essere con noi per sostenerci.

Dopo questo successo ci sentiamo ancora piu” impegnati a favorire adozioni di cani e gatti, ad intervenire sulle criticità degli animali in città e vigileremo sul nuovo gestore del canile comunale e sulle istituzioni (Comune e ASL) affinche’ impegnino sempre maggiori risorse economiche e in modo piu’ intelligente per i nostri pelosetti.” dichiarano Stefania Curati, referente Legambiente Terracina Animal Help e Consigliere del Direttivo del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” e Anna Giannetti, Presidente del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”, Consigliere Nazionale dell’Associazione, Dirigente del Raggruppamento Guardie Ambientali e Zoofile Volontarie Legambiente della Provincia di Latina.