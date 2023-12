NewTuscia- FERENTINO – Ancora alle prese con il ciclocross e sempre più impegnati gli atleti della Mtb Santa Marinella: il 17 dicembre scorso sono state due le principali apparizioni sui campi gara del sodalizio altolaziale.

Per il Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti, appuntamento a Ferentino nella gara intitolata alla memoria di Andrea Trulli, Marcello De Paolis, Bruno Vallorani e Antonio Zanon all’interno del Parco delle Molazzette dove si sono svolte negli ultimi anni diverse tappe del Giro d’Italia Ciclocross. Nella terza prova del Lazio Cross, si sono ben comportati Vincenzo Scozzafava col secondo posto tra i master 8, Claudio Albanese terzo tra i master 7, Cristiano Mastropietro sesto tra i master 4 e un buon piazzamento per Daniele Bagnoli tra i master 6.

In Veneto gara di ciclocross a Porcellengo (Memorial Lauretta Granzotto) per Michele Feltre portata a termine in quinta posizione tra i supergentlemen A.