NewTuscia – MILANO -. Finalmente ci siamo: Ibra tornerà al Milan, per la terza volta dall’inizio della sua carriera, ma stavolta senza le scarpette. L’ex attaccante svedese, infatti, avrà un ruolo dirigenziale e diventerà una sorta di braccio destro di Gerry Cardinale, ovvero l’attuale proprietario della società rossonera. Riuscirà Ibra a rivitalizzare il Milan e a riportarlo ai fasti dei tempi d’oro? Che ruolo avrà a livello sportivo? Sarà determinante così come lo è stato due anni fa, quando il Milan vinse il suo ultimo scudetto?

Il ritorno di una leggenda

Il nome di Zlatan Ibrahimovic è conosciuto in tutto il mondo del calcio. Non solo per le sue straordinarie abilità tecniche, ma anche per la sua personalità forte e carismatica. Da sempre uno dei protagonisti indiscussi del calcio moderno, Ibra ha giocato per alcuni tra i club più importanti e prestigiosi al mondo: Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, PSG e Manchester United. Ma il suo legame con il Milan è sempre stato particolare. A partire dall’acquisto firmato Galliani e Berlusconi, fino ad arrivare al suo ritorno in campo in maglia rossonera, il che consentì al Milan di vincere un inatteso scudetto.

Ibra si è ritirato la scorsa estate, dopo un anno tormentato dagli infortuni; dunque, si parla di un ritorno diverso dal passato. Non lo vedremo più protagonista sul rettangolo verde, ma potrebbe comunque influenzare gli esiti del campionato, per via del suo enorme carisma e del possibile impatto positivo sui suoi ex compagni di gioco. Il vero dilemma, però, è capire in che modo parteciperà alla vita attiva del club, e qui ci sono tantissimi punti interrogativi.

Che ruolo avrà Ibrahimovic con Gerry Cardinale?

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha scelto Ibrahimovic come suo braccio destro. Il suo ruolo sarà complesso e multiforme, e si estenderà ben oltre le semplici responsabilità di un dirigente tradizionale. Avendo giocato per alcuni tra i club più importanti e prestigiosi al mondo, la sua esperienza rappresenterà un valore inestimabile per il Milan, in diverse sedi.

Come parte del suo nuovo incarico, Ibrahimovic si assumerà compiti in settori come lo scouting e il marketing. Avendo una profonda comprensione del talento calcistico, sarà più che utile per fornire delle valutazioni sui nuovi nomi in orbita Milan. Nella sua nuova veste di dirigente del club, avrà anche un ruolo attivo nel marketing e nel branding del marchio Milan. Il motivo? Viene considerato un esperto anche in questo settore, come dimostrano i tantissimi follower sui social.

Parteciperà attivamente durante i contatti con i calciatori da ingaggiare, sfruttando la sua influenza e la sua fama per attirare i migliori talenti, e per convincerli a firmare, un po’ come accaduto in passato con Maldini e con Theo Hernandez e Tomori. Questo nuovo ruolo per Ibrahimovic segna l’inizio di un capitolo entusiasmante per tutti, dallo svedese alla società, passando anche per i tifosi. Un capitolo che gli appassionati si augurano possa risollevare le sorti di questo Milan.