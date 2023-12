NewTuscia – GROTTAFERRATA – Ieri, mercoledì 20 dicembre, si è svolta l’ottava edizione dell’Ecoforum del Lazio, durante la quale Legambiente, dopo la pubblicazione dei nuovi dati regionali sulla produzione e gestione dei rifiuti, ha premiato i Comuni ‘Ricicloni’ del Lazio, ovvero i Comuni virtuosi nell’ambito della raccolta differenziata.

Grottaferrata, con la sua percentuale di differenziata per il 2022 pari al 73,76%, si è posizionata ben al di sopra del dato medio nazionale (64%), della media regionale (54,23%) e di quella relativa alla provincia di Roma (52,1%). Una prestazione che è valsa alla città il riconoscimento di ‘Comune Riciclone’, per aver avviato un processo virtuoso che limita la quantità di rifiuto indifferenziato conferito nelle discariche.

Presente alla premiazione il Vicesindaco e Assessore con delega ai rifiuti Giovanni Guerisoli.

“Lieti di aver ricevuto tale riconoscimento, con la consapevolezza che le percentuali di Grottaferrata sono aumentate ulteriormente nell’anno in corso – dichiara il Vicesindaco Guerisoli –. Rivolgiamo come Amministrazione un plauso alla società Sarim ma soprattutto alla cittadinanza, che nonostante alcune situazioni di abbandono illegale di rifiuti che ancora si verificano in città, certamente comprende l’importanza della differenziata e l’impatto che questa ha sull’ambiente. Un risultato che inoltre ci stimola a realizzare l’isola ecologica, che migliorerebbe concretamente la performance sui rifiuti”.

“Grottaferrata si conferma un Comune virtuoso, nel quale aziende, associazioni e cittadini comprendono il valore della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Il raggiungimento di questo risultato, che deve essere punto di partenza e non di arrivo, è merito di un lavoro di squadra che coinvolge quotidianamente la nostra Amministrazione, e per questo ringrazio il Vicesindaco con delega ai Rifiuti Giovanni Guerisoli, gli uffici, gli operatori della Sarim e l’intera comunità. Raccogliamo questo riconoscimento come stimolo per raggiungere percentuali ancora più elevate nel prossimo futuro”.