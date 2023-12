NewTuscia – ROMA – In arrivo interventi straordinari per la valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio. Lo prevede un emendamento al bilancio presentato dalla Giunta Rocca e votato dal Consiglio regionale che destina risorse ai Comuni per un importo massimo di un milione per finanziare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione di barriere architettoniche, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico degli immobili.

“Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio – ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini – che permetterà di ristrutturare luoghi di alto valore storico, culturale, religioso e sociale permettendo di restituirli alla collettività come luoghi di incontro e di aggregazione. Un ringraziamento al presidente Francesco Rocca che non si è mai sottratto al confronto con il Consiglio e all’assessore al Bilancio Giancarlo Righini che nell’ambito di una dialettica, a tratti molto accesa con le opposizioni, è riuscito a condurre in porto un eccellente lavoro. Per ciò che riguarda il recupero dei teatri storici, penso al cineteatro Genio di Viterbo, che da anni è chiuso e che potrebbe finalmente tornare a rappresentare un punto di riferimento per le attività culturali della nostra città. Con questo provvedimento si apriranno grandi prospettive di rilancio per il nostro territorio, non soltanto per il comparto teatrale e cinematografico in sofferenza da troppo tempo, ma anche per i luoghi di culto, in considerazione dell’ormai prossima apertura dell’anno giubilare che naturalmente vedrà Viterbo con il suo ruolo di Città dei Papi, ma anche l’intera Tuscia al centro delle strategie di sviluppo legate al turismo religioso. Fratelli d’Italia – conclude Sabatini – è orgogliosa del lavoro svolto dalla Giunta Rocca e del risultato ottenuto”.