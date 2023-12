NewTuscia – ROMA – Si è svolta stamattina a Roma, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, la cerimonia di avvicendamento nella carica del Sottufficiale di Corpo dell’Esercito.

Nel cortile d’onore di Palazzo Esercito, il Primo Luogotenente Antonino Pellegrino, Sottufficiale Incursore, ha passato le consegne al Primo Luogotenente Michele Romano.

L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia ringrazia il Luogotenente Antonino Pellegrino per il lavoro svolto e saluta il Primo Luogotenente Michele Romano che subentra nell’importante incarico.

“Il Sottufficiale di Corpo è il primo interlocutore di ogni comandante – dichiara Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’ANSI – non si tratta di un ruolo onorifico, ma rappresenta una figura con una funzione precisa, che richiede grandi competenze e senso di responsabilità.

Al collega Antonino Pellegrino porgo un caro saluto e il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto – conclude Ruocco – al collega Michele Romano, che subentra nel prestigioso incarico, vanno i complimenti e il sostegno incondizionato dei Sottufficiali in servizio e in quiescenza iscritti all’ANSI.”

ANSI, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia