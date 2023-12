Il questionario è on line e sarà attivo fino al 9 gennaio compreso

Stefano Stefanini

La Commissione dell’ Unione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul sostegno del Fondo Sociale Europeo dell’Iniziativa Occupazione Giovani. La consultazione pubblica è accessibile a tutte le parti interessate e ai cittadini in generale. È disponibile in 23 lingue ufficiali dell’UE all’indirizzo: EUSurvey.

Il questionario on line di questa si adatta automaticamente al profilo del rispondente ed è, quindi, più articolato per gli organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni, in particolare le Autorità di gestione, rispetto ad altri portatori di interesse come potenziali partecipanti e cittadini

I contributi ricevuti forniranno informazioni chiave ai fini di questa valutazione.

“Ci affidiamo alle vostre conoscenze e competenze per trasmettere le informazioni essenziali sull’attuazione e sui risultati delle operazioni. Se pertinente, è possibile anche dare un feedback all’invito a presentare testimonianze: la Commissione utilizzerà le esperienze raccolte per definire l’ambito delle attività di valutazione e spiegare perché è necessaria l’azione dell’UE.”

La regione Lazio rende noto che il questionario sarà attivo fino al 9 gennaio compreso. I risultati dell’indagine saranno riassunti in un documento di sintesi che sarà pubblicato online e mostrerà i contributi per paese.