Maurizio Fiorani

NewTuscia – VIGNANELLO – La Faul Cimini batte la Capolista Pomezia per 2-1 e si rilancia in classifica anche se la vetta è ancora molto lontana con 9 lunghezze di distanza.

In testa alla classifica grande ammucchiata con 4 squadre a quota 36 punti ma in un campionato così equilibrato tutto è ancora possibile.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

FC VITERBO: Bertollini, Lo Zito, De Goicoechea, Giorgi; Nesta, Tollardo (dal 45 della ripresa Torsellini), Paruzza (dal 4°della ripresa Kordic), Seck, Ottaviani, Ciucci, Cissè (dal 43° della ripresa Pompei).

A disposizione di Mr.Massimo Castagnari: Cadar, Branduani Proietti, Varriale, Collacchi, Bucca, Sene Pape.

POMEZIA: De Angelis, Lahrach, Ilari, Costantini, Del Mastro, Capodaglio (dal 1° della ripresa Fiorentini), Fofi (dal 24° della ripresa Rizzitelli), Plini, Corsetti, Teti, Palombi (dal 32 della ripresa Lo Pinto).

A disposizione di Mr.Cristiano Gagliarducci: Marcucci, Gasbarra, Maiorana, Bianchi, Mezzina, Massella.

MARCATORI: 2° della ripresa Teti che porta in vantaggio il Pomezia; al 7° della ripresa De Goicoechea pareggia per la Faul Cimini ed 27° della ripresa Cissè fissa il definitivo 2-1 e sorpasso della Faul Cimini.

Arbitro: Ilaria Possanzini di Foligno.

Assistenti: Guglielmo Iozzia e Marco Martino della Sezione Arbitri di Roma 1.

CRONACA DELLA PARTITA

Il Pomezia, partito favorito e forte della sua posizione in classifica rispetto alla Faul Cimini, attacca subito forte ed è meglio messo in campo. La Faul tiene botta in campo e si rende pericolosa con un tiro dalla distanza di Seck che, servito da un assist da Cissè, conclude in porta ma il suo tiro forte finisce alto di poco sopra la traversa del Pomezia.

All’ 11° ancora Faul Cimini in attacco e pericolosa con Ciucci che prova con bel sinistro dall’altezza del dischetto, un rigore in movimento, ma la sua conclusione non sortisce gli effetti sperati.

L’approccio alla partita sembra quello giusto. La Faul Cimini si difende con ordine, subisce pochissimo e si rende pericolosa in attacco anche se il primo tempo termina sul risultato di parità a reti inviolate.

Bisogna dire che la capolista Pomezia ha avuto a disposizione il match point con un calcio di rigore contestato dai locali e fischiato a favore del Pomezia al 39′ del primo tempo: penalty battuto da Costantini la cuiforte ed angolata conclusione è stata parata grazie ad un grande intervento del portiere Bertollini della Faul Cimini che ha neutralizzato il rigore.

Dopo l’intervallo le due squadre sono rientrate in campo con un approccio diverso.

Le difese sono distratte e un errore per squadra porta rapidamente all’1-1: al 47′ apre il Pomezia con la rete di Teti (che approfitta di una dormita della retroguardia viterbese) e al 52′ arriva il pareggio di De Goicoechea, lasciato tutto solo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Alle due marcature fa seguito un periodo di equilibrio rotto da alcune fiammate gialloblù in cui si mette in mostra soprattutto Ciucci.

Il pareggio va sicuramente meglio alla Fc Viterbo che però fiuta il colpaccio e, col passare dei minuti, inizia a rendersi più pericoloso fino al 72′, quando riesce a trovare la rete del vantaggio.

A segnare è Cissè, servito bene da una rimessa laterale lunga di Lo Zito e bravo a trovare la conclusione giusta per il 2-1.

Nel finale rosso diretto per Giorgi e tre minuti più recupero di sofferenza per la Fc Viterbo che riesce a chiudere in vantaggio.

RISULTATI DELLA 1°GIORNATA DI RITORNO

LADISPOLI– AURELIA ANTICA AURELIO 4-0

ARANOVA–LUISS 1-1

CAMPUS EUR–ROMULEA 2-1

CIVITAVECCHIA–VILLALBA 2-0

FAUL CIMINI-POMEZIA 2-1

PESCATORI OSTIA–MONTESPACCATO 2-3

RIETI–AUDACE 1919 3-0

VALMONTONE–CITIZEN ACADEMY 5-1

MACCARESE-ASTREA 2-1

CLASSIFICA

MONTESPACCATO 36

POMEZIA 36

RIETI 36

CAMPUS EUR 36

AURELIA ANTICA AURELIO 35

MACCARESE 32

CIVITAVECCHIA 32

VALMONTONE 29

FAULCIMINI 27

ROMULEA 24

ASTREA 23

ARANOVA 21

LUISS 21

VILLALBA 14

AUDACE 1919 13

LADISPOLI 12

PESCATORI OSTIA 10

CITIZEN ACEDEMY 8