NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.”È una situazione surreale quella che stiamo vivendo in consiglio regionale, dopo la presentazione prima dell’emendamento al Bilancio voluto dal Presidente Rocca per l’acquisizione del Teatro Eliseo. E poi dopo l’annuncio a mezzo stampa, oggi, sempre da parte del presidente Rocca, di un subemendamento correttivo.

Probabilmente una parziale marcia indietro – di cui non conosciamo ancora, però, il contenuto – dopo la sacrosanta protesta che si è sollevata dentro e soprattutto fuori dall’aula. Cinema e teatri chiusi o in difficoltà, a Roma e in tutte le province del Lazio, da ieri chiedono di avere lo stesso trattamento riservato all’Eliseo.

Così come chiedono di ricevere la stessa attenzione anche le famiglie in difficoltà, i cittadini e le cittadine che fanno fatica ad arrivare a fine mese, gli studenti e le studentesse fuorisede che non riescono a pagare gli affitti.

È proprio per capire come rispondere a queste giuste richieste che abbiamo chiesto, con tutte le consigliere e i consiglieri di minoranza, di sospendere i lavori dell’aula. Una richiesta che però, a differenza di quella di Luca Barbareschi per la vendita del suo teatro, la maggioranza ha fin qui respinto senza appello”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.