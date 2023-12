NewTuscia – TARQUINIA – La Pro loco Tarquinia promuove il progetto natalizio “Aria, terra, fuoco, acqua: un volo tra tradizioni enogastronomiche, convegni scientifici e promozione delle eccellenze della regione Lazio”. L’iniziativa coinvolge le scuole del territorio e un’ampia platea di interessati, con alcune giornate dedicate alla promozione e valorizzazione del sistema agroalimentare del Lazio. Il progetto gode del finanziamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (Arsial) ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Tarquinia e diverse realtà associazionistiche locali. L’iniziativa intende unire aria, acqua, terra e fuoco alla conoscenza delle eccellenze regionali e a un approfondimento collegato alle criticità che ognuno di questi elementi può avere nella vita di tutti i giorni. Si parte con l’aria e il tema sarà “Biodiversità e api: un binomio indissolubile”, con un approfondimento dedicato al miele. Toccherà poi all’acqua e si viaggerà nel mondo delle colture idroponiche, con un focus sulle problematiche legate all’eccesso di acqua. A seguire la terra e il tema di studio sarà “Mal dell’esca della vite: nuove prospettive”. Questo appuntamento sarà incentrato sul vino. Il 30 dicembre, l’1 e il 6 gennaio 2024 sarà la volta del fuoco. In sinergia con l’associazione Presepe vivente Tarquinia, verrà allestito uno spazio dedicato alla valorizzazione e conoscenza dei prodotti tipici della Tuscia, con particolare riguardo alle castagne, al farro, all’olio e al vino. I dettagli dell’evento saranno resi noti nei prossimi giorni.