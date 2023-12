NewTuscia – VITORCHIANO – In una cerimonia nella sala consiliare del Comune di Vitorchiano, alla presenza del sindaco Ruggero Grassotti e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, sono stati consegnati i 1100 euro raccolti in occasione del Tour Brulé, la cicloturistica in mountain bike svoltasi lo scorso 3 dicembre 2023. Destinataria della donazione l’associazione Goji VIP Viterbo – Viviamo in Positivo, i cui clown di corsia prestano servizio negli ospedali, nelle RSA, nelle scuole e con ragazzi diversamente abili, regalando un sorriso a chi ne ha bisogno.

Il Tour Brulé è stato organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica BZI – Brutti Zozzi Infangati, con il patrocinio del Comune di Vitorchiano. Goji VIP ha partecipato curando attività di intrattenimento per i più piccoli durante la manifestazione. A rendere possibile l’ottima riuscita dell’evento, la presenza e la disponibilità di Protezione Civile Comunale, Pro Loco di Vitorchiano, i Camminatori di Vitorchiano e Volontari del Soccorso.

“Il Tour Brulé è stato un evento che ha saputo coniugare sport, natura e solidarietà – commentano gli amministratori – con l’intento principale di fare e condividere buone azioni, sullo sfondo delle bellezze storiche e ambientali del nostro borgo e del paesaggio che lo circonda. Grazie all’associazione BZI per l’impegno organizzativo, ai Goji VIP per il loro prezioso servizio e a tutte le realtà locali che hanno collaborato”.

COMUNE DI VITORCHIANO