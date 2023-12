NewTuscia – VETRALLA – L’amministrazione comunale di Vetralla ha partecipato a due bandi della Regione Lazio, uno per gli spettacoli dal vivo lungo la via Francigena e l’altro per lavori di accessibilità, anche inclusiva e parcheggio adiacente a Foro Cassio, così da renderlo più agevole durante le visite.

I bandi sono stati vinti tutti e due, il primo per un importo di circa 12.000 euro, che vedrà protagonista il sito di Sigerìco con spettacoli teatrali e musicali di livello, a partire da giugno fino ad agosto ogni giovedì, l’altro, classificandosi addirittura al quarto posto, per un importo di quasi 50.000 euro, con lavori che cominceranno non appena terminate le pratiche burocratiche di rito.

Il turismo culturale, la promozione della città, e la valorizzazione del nostro patrimonio, passano attraverso questi importanti provvedimenti.

Un lavoro incessante che premia l’amministrazione di Vetralla, con interventi capaci di creare attrattiva e un vero e proprio polo turistico, sia della via Francigena come in questo caso, che della città intera che racchiude in sé un patrimonio boschivo immenso, l’unico e fascinoso tempio di Demetra, l’Eremo di San Girolamo, un centro storico suggestivo con vicoli e piazze da sogno, prodotti enogastronomici di grande livello pluripremiati nel mondo, come l’olio evo tipico vetrallese e il tozzetto con le nocciole.

Il turismo, la cultura e il nostro patrimonio gettano i semi per diventare nel futuro, il volano della città di Vetralla.

Amministrazione Comunale di Vetralla