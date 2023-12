NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Torna al Teatro Boni di Acquapendente il tradizionale appuntamento dell’ultimo dell’anno, per festeggiare insieme l’arrivo del 2024 all’insegna del buon gusto e dello spettacolo di qualità. Domenica 31 dicembre 2023 è in programma una cena con le specialità del ristorante La Parolina in abbinamento con uno spettacolo che vedrà in scena Le Radiose in “On Air!”, uno show di canto e teatro comico per una serata divertente, originale e surreale. A mezzanotte brindisi augurale con spumante, panettone, dolce e frutta.

Tre eleganti signorine – Emanuela Belmonte, Genea Manenti e Valentina Musolino/Emanuela Vitale – condurranno il pubblico nel palinsesto di Radio Radiose, dove la musica è protagonista per le proprie orecchie, in onda rigorosamente in diretta e dal vivo. Le Radiose accompagneranno la platea nelle sincopatissime e frizzanti melodie dello swing, con ritmi coinvolgenti in grado di trascinare, in modulazione di frequenza, tra ronzii, fruscii e improvvisi sbalzi di volume, in una montagna russa radiofonica di epoche e stili. “On Air” è uno spettacolo che mescola ironia e clown, per un teatro fisico, per creare uno spazio giocoso ed entrare in un vortice che non avrà uguali, dove non si vede ma si sente e ciò che non si sente, invece, si vede.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0763.733174 o 334.1615504. L’ingresso per chi partecipa alla cena e allo spettacolo è alle ore 20.30, mentre chi vuole partecipare solo allo spettacolo e al brindisi di mezzanotte l’ingresso è alle 22.45.

La stagione 2023-2024 “Sguardi oltre i confini” ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.

TEATRO BONI ACQUAPENDENTE