NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo – Quante squadre segnano nel recupero in Serie B? La redazione di News.Superscommesse.it ha condotto uno studio sugli ultimi 10 anni del campionato cadetto per individuare i club che tendono a segnare spesso oltre il 90esimo. Se, attualmente, sono Palermo e Parma a detenere questo particolare primato nella stagione in corso, risulta invece il Trapani la squadra con la più alta media di gol siglati nei minuti di recupero nell’ultimo decennio di cadetteria: 5.3. Segue il Como (4.6), poi il parimerito tra Vicenza, SPAL, Cesena ed Empoli (4).

Serie B 2023-2024, gol nei minuti di recupero: Palermo e Parma in vetta, segue il Sudtirol

Fino ad ora, nella stagione di Serie B in corso, a segnare di più nel recupero sono stati Palermo e Parma, siglando una rete per ben 6 volte quando il match era agli sgoccioli. Dietro di loro il Sudtirol con 4 reti. Di seguito la top 10 delle squadre di Serie B che fino a questo momento hanno segnato più volte nei minuti di recupero:

Squadra N. volte in cui ha segnato nel recupero

Palermo 6

Parma 6

Sudtirol 4

Cosenza 3

Ternana 3

Como 3

Modena 2

Cittadella 2

Lecco 2

Brescia 2

Reti nel recupero, ultimi 10 anni Serie B: primato Trapani, ecco la top ten

Prendendo in considerazione le squadre che hanno disputato almeno 3 delle ultime 10 stagioni del campionato cadetto, abbiamo stilato la classifica di quelle che in questo arco temporale hanno segnato più gol nei minuti di recupero. I risultati premiano il Trapani, che con 16 gol in 3 stagioni arriva ad una media di 5.3 reti nel recupero a stagione. Seguono Como (con la media di 4.6 reti nel recupero a stagione), poi il parimerito tra: Vicenza, SPAL, Cesena ed Empoli con la media di 4 gol nel recupero a stagione. Di seguito la top 10:

Squadra N. Volte che ha segnato nel recupero Stagioni giocate in B ultimi 10 anni

Media gol nel recupero a stagione

Trapani 16 3 5.3

Como 14 3 4.6

Vicenza 20 5 4

SPAL 16 4 4

Cesena 12 3 4

Empoli 12 3 4

Pescara 23 6 3.8

Benevento 18 5 3.6

Pro Vercelli 14 4 3.5

Pordenone 10 3 3.3

Novara 10 3 3.3