NewTuscia – CASTEL SANT’ELIA – Dopo giorni di sforzi da parte delle forze dell’ordine, le ricerche di Catalin Balan si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita del giovane.

16enne, studente di ragioneria a Civita Castellana, Catalin, era scomparso da domenica mattina. Da quel momento vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e unità cinofila, sono stati impegnati nell’assicurare al caso una risoluzione positiva, almeno fino a questa mattina, quando purtroppo avrebbero rinvenuto il suo corpo impiccato ad un albero. Si sta ancora indagando su ciò che possa essere accaduto.

La notizia ha gettato la comunità di Castel Sant’Elia, che a partire dal suo primo cittadino si era mobilitata al massimo, nello sconforto. È stato proclamato lutto cittadino, come riporta in una nota sui social il sindaco: “Dalla data odierna (19/12/2023) alla data delle esequie del giovane Balan Catalin, con l’annullamento di tutti gli eventi relativi alle festività natalizie calendarizzati in questo periodo”.