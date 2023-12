NewTuscia – VITERBO – Natale Viterbese – Ogni Giorno è Natale, proseguono le attività dedicate alle famiglie e soprattutto ai più piccoli. Domani, mercoledì 20 dicembre alle ore 17, terzo appuntamento con il cinema per bambini a piazza San Faustino (o all’interno della chiesa in caso di maltempo). In programma la proiezione del film Il Grinch.

Tra le altre iniziative, il mercatino Passeggiata di Natale in via Marconi, i laboratori per bambini e adulti, dalle ore 16 alle ore 20 in piazza della Repubblica e i musicisti itineranti con artisti di strada per le vie del centro.

Dalle 15 alle 19,30 allo Spazio Pensilina a piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) il Mercato biodiverso.

Tutti gli aggiornamenti sul sito del Comune di Viterbo e sui canali social istituzionali.