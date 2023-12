NewTuscia – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

(AKR) – CASTIGLIONE DEL LAGO – Il Natale a Castiglione del Lago anche quest’anno è all’insegna della solidarietà e dell’inclusione grazie ad un’iniziativa voluta fortemente dalla Onlus “Ant8supporters”, l’associazione nata per ricordare il centauro castiglionese Andrea Antonelli. Sabato 23 dicembre alle ore 16 gli Ant8supporters, in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago, la Direzione Didattica “Franco Rasetti” di Castiglione del Lago ed Eventi Castiglione del Lago, animeranno la Piazzetta del Gusto allestita all’interno dell’evento Luci sul Trasimeno con un’iniziativa dal titolo “Oltre l’inclusione”.

La finalità è quella di presentare alla cittadinanza l’ultima delle tante “buone azioni” messe a terra dalla Onlus: la donazione alla Scuola Primaria “Franco Rasetti” di materiale didattico per l’inclusione, continuando così a perseguire il fine per cui la realtà è stata costituita, quello della beneficenza. Oltre ai rappresentanti di istituzioni e associazioni coinvolte, ospite dell’iniziativa sarà Moira Sannipoli, docente di pedagogia della diversità e delle differenze e di pedagogia speciale nell’infanzia dell’Università di Perugia ed autrice di numerose pubblicazioni relative ai temi dell’infanzia, della disabilità, dell’inclusione e delle povertà educative, che porterà il proprio contributo sul tema. Con una nota i membri dell’associazione spiegano la finalità dell’iniziativa: «Gli Ant8supporters hanno deciso di creare un momento di riflessione sull’inclusione per dare un contributo a tutta la comunità castiglionese. L’esigenza di questa riflessione è nata in particolare dalla volontà di fare un regalo ad un amico di Andry e successivo artefice della fondazione della Onlus a lui dedicata, per dimostrare a lui e alla sua famiglia la propria vicinanza e il proprio affetto: grazie Paolo per quello che fai per la Onlus Ant8supporters, nonostante quello che stai vivendo, i tuoi amici Ant8supporters». L’occasione sarà gradita anche per augurare alle famiglie e agli alunni delle scuole castiglionesi un sereno Natale: per questo gli Ant8supporters hanno pensato anche ad un piccolo dono per i bambini che parteciperanno al pomeriggio. Alle 17 saranno gli Ant8supporters ad accendere l’albero di Natale sull’acqua, protagonista assoluto di Luci sul Trasimeno. (AKR)