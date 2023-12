NewTuscia – TERNI – Claine Montecchiani, Dirigente Sindacale FP CGIL Polizia Penitenziaria di Terni: “Di recente si stanno sommando numerosi episodi presso la Casa Circondariale di Terni che mettono a rischio la sicurezza e l’integrità delle procedure operative penitenziarie, compreso il caso del detenuto di origine nordafricana che ha pernottato al di fuori dalla propria stanza detentiva dove è assegnato. Queste anomalie espongono la gestione dell’istituto ad ulteriori eventi critici. È urgente che venga stabilito un protocollo più rigoroso per valutare merito e affidabilità dei detenuti che ricoprono incarichi di attività lavorative retribuite all’interno del carcere ternano.”

Continua Valentina Porfidi, Segretaria Generale FP CGIL Terni: “La frustrazione del Corpo di Polizia Penitenziaria è palpabile di fronte a queste criticità. È chiaro che la gestione attuale dell’istituto sta fallendo nel suo dovere di mantenere l’ordine e rispettare le direttive dipartimentali che sono prerequisito per un possibile reinserimento nella società delle persone ristrette una volta scontata la pena. Non possiamo permettere che la sicurezza venga sacrificata per una pace superficiale.”

Conclude Mirko Manna, FP CGIL Nazionale: “Le problematiche sollevate evidenziano la necessità di un intervento ispettivo approfondito. Solo attraverso l’attività congiunta e l’impegno tra l’amministrazione penitenziaria e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori, si possono identificare soluzioni efficaci per ristabilire una gestione adeguata della Casa Circondariale di Terni. La FP CGIL Nazionale è pronta al confronto per per assicurare che la sicurezza e la giustizia siano la priorità.”

La FP CGIL Terni sollecita un incontro urgente con le autorità competenti per discutere le questioni sollevate e definire un piano d’azione. La sicurezza dei lavoratori è la nostra massima preoccupazione e richiede l’attenzione immediata delle istituzioni responsabili.