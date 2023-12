NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Come M5S Viterbo abbiamo partecipato alla presentazione del Codice Etico dello Sport del Comune di VT il 15 dicembre 2023 nella sala Consiliare.

Dal nostro punto di vista, contrariamente a quanto affermato dall’Assessore Aronne e da quanto letto sul comunicato del Coni Lazio nella news del 15 dicembre nel proprio sito istituzionale, non c’erano poi così tanti rappresentanti di Società e questo non crediamo sia positivo.

Detto questo, naturalmente e obiettivamente condividiamo il codice etico sportivo e le tante belle e importanti parole che sono scritte e che abbiamo ascoltato in aula da parte di tutti i relatori.

Sintetizzando si è parlato giustamente dello Sport che ora è anche in Costituzione e più precisamente all’art. 33, per cui oggi è ancora più importante e fondamentale promuovere e diffondere il rispetto dei valori etici e morali nello sport.

Noi come M5s siamo onorati e fieri per questo, perché il Movimento, con il governo Conte ha portato un contributo fondamentale affinché questo accadesse e lo riteniamo anche uno straordinario ed epocale risultato.

Durante l’evento si è parlato inoltre della parte sanzionatoria e ci auguriamo che seriamente e obiettivamente venga messo in atto quello che c’è scritto nel codice e dimostrare che è per tutti e allo stesso modo fondamentale il rispetto delle regole quanto dei principi e dei valori suddetti.

Ci ricordiamo e ricordiamo a tutti l’ultimo documento simile approvato nel Comune di Viterbo a ottobre del 2013, il “Progetto per lo Sport”, pieno di belle parole, ma che poi fu tutto fumo e niente arrosto nella sua attuazione.

Ci auguriamo che come accaduto per il precedente, anche questo documento, pieno di belle parole, non rimanga nell’attuazione un libro dei sogni, come sempre accaduto.

Infine facciamo una proposta che potrebbe essere presa in esame nel caso si facesse una revisione del codice, un altro requisito per i contributi pubblici per le società e associazioni sportive potrebbe essere, in caso di adesione al codice, anche che ci si impegni per ogni stagione ad ospitare gratuitamente uno o più minorenni desiderosi di fare sport, ma le cui famiglie non possono permettersi né le rette, né le altre spese (es. visita medica, abbigliamento sportivo, trasferte, ecc.).

Gruppo Territoriale Sport M5S Viterbo