NewTuscia – ROMA – Prorogato dal 2024 al 2027 il termine per i comuni capoluogo per il collaudo delle opere relative ai finanziamenti del Piano delle Periferie nell’ambito della Legge 145 del 30 dicembre 2018. Le modiche consentiranno anche di utilizzare le risorse residue, nei limiti del 40% del finanziamento concesso, per la realizzazione di quelle opere risultate più onerose a causa del rincaro delle materie prime.

Inoltre è stato approvato l’emendamento del governo che che stanzia 35 milioni di euro per la realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di

Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l’interconnessione con il territorio. Si tratta di interventi molto importanti che stanziano e liberano risorse per i capoluoghi d’Italia per la realizzazione delle infrastrutture strategiche del nostro territorio. Sia il Comune di Viterbo nell’ambito del piano delle periferie sia la città di Civitavecchia beneficeranno concretamente di queste misure.

Bene la direzione che il Governo sta intraprendendo nel segno della valorizzazione dei territori e della semplificazione amministrativa a beneficio di grandi progetti strategici necessari per la nostra Nazione e per i nostri cittadini.

Così in una nota l’On. Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio

Camera dei Deputati