NewTuscia – ROMA – “Gli animali d’affezione fanno parte della famiglia, e spesso la loro presenza colma quei vuoti che a volte si creano. Come istituzioni, l’impegno è quello di intervenire al fine di fornire risposte concrete su alcuni aspetti, cercando di rendere sempre più operativa e concreta l’integrazione all’interno del nucleo familiare. Pensiamo anche al randagismo, si tratta di fenomeni che vanno affrontati con una giusta e dovuta pianificazione, da parte di tutti. Per questo, iniziative come quelle odierne sono importanti e interessanti, per cercare di tenere alta l’attenzione per la tutela dei diritti degli animali, e questo deve essere un impegno sinergico, che deve andare oltre le logiche di appartenenza politica”

Così il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto oggi all’evento dedicato a chi si occupa di tutelare i diritti degli animali: “Rispetto e Amore”, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio