NewTuscia – GROTTAFERRATA – Grottaferrata il Distretto Socio-Sanitario Rm 6.1 sono stati eletti Capitale della Gentilezza 2025, nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza.

Grottaferrata era già divenuta “Prima comunità costruttrice di Gentilezza del Lazio” a novembre 2022, e arriva ora un nuovo importante riconoscimento per le buone pratiche e i progetti attivati dall’Amministrazione Di Bernardo sul tema della gentilezza, che nei mesi scorsi hanno visto il coinvolgimento di scuole, associazioni, case di riposo e singoli cittadini.

La promozione della gentilezza sul territorio ha visto recentemente anche la partecipazione dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Rm 6.1. Con Grottaferrata Comune capofila, sono state avviate le prime iniziative di quella che è una vera e propria Rete della Gentilezza, insieme ai Comuni di Colonna, Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora.

A partire dal 2022, a Grottaferrata, si sono tenuti ben 50 incontri nelle scuole ai quali hanno preso parte oltre 800 studenti. Sono state raccolte e poi diffuse attraverso i canali di comunicazione istituzionali le testimonianze delle azioni gentili sul territorio, l’alfabeto della gentilezza, i consigli gentili e perfino le proposte di legge sulla gentilezza, realizzate da bambini e ragazzi. Una lunga serie di iniziative che stanno contribuendo a diffondere la visione di una gentilezza che sia prima di tutto abitudine sociale e guida dei comportamenti che ogni giorno vengono assunti verso il prossimo.

“La gentilezza non si può imporre dall’alto, e coscienti di ciò abbiamo voluto creare il più possibile terreno fertile affinché questa si sviluppasse unicamente attraverso il contributo dei cittadini, perciò vorrei ringraziare tutti coloro, a partire dalle scuole e fino alle associazioni, che hanno partecipato in questi mesi alle variegate iniziative che abbiamo realizzato, dimostrando il loro interesse e la loro adesione – dichiara la delegata alla Gentilezza Federica Cattani –. Ringrazio il Sindaco Mirko Di Bernardo e tutta l’Amministrazione di Grottaferrata per aver riposto fiducia nel progetto partecipandovi attivamente. Ringrazio tutti i Comuni del territorio e i loro delegati per la loro partecipazione e il loro impegno”.

“Un risultato che premia un impegno costante sul territorio – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Attraverso la partecipazione dei cittadini, in particolar modo delle fasce più giovani della popolazione, abbiamo cercato di rendere la gentilezza un gioco e allo stesso tempo una norma civica non scritta. Siamo rimasti colpiti dalla risposta della cittadinanza, che ha dimostrato fin da subito e ogni giorno di più una comunione di intenti con la nostra Amministrazione, al fine di rendere la nostra comunità più inclusiva, solidale e attenta. Ringrazio di cuore la delegata alla Gentilezza Federica Cattani e tutta l’Amministrazione comunale, poiché questo riconoscimento nazionale è frutto di un grande lavoro di squadra. Ringrazio tutti i Comuni del territorio che hanno aderito al progetto. Ringrazio infine Costruiamo Gentilezza per questo riconoscimento e per aver visto in Grottaferrata un modello di buone pratiche”.