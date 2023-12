NewTuscia – VITERBO – Scatta la dodicesima puntata ufficiale della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 21 dicembre alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio), con il format di approfondimento della trasmissione televisiva più vista della provincia di Viterbo che va in onda in tutto il Lazio e l’Umbria ed è visibile online in tutta Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata avrà il titolo “Gli auguri natalizi delle autorità a Luce Nuova su fatti” e sarà dedicata agli auguri istituzionali che le autorità della Tuscia hanno voluto concedere alla nostra trasmissione.



Avremo l’intervento, con molte interviste realizzate da Gaetano Alaimo, della sindaca di Viterbo Chiara Frontini; del presidente della Provincia Alessandro Romoli; del vescovo di Viterbo S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza; del comandante provinciale dei Carabinieri Col. Massimo Friano; del comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Carlo Pasquali; l’On. Mauro Rotelli; i consiglieri regionali Daniele Sabatini ed Enrico Panunzi; del presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini; del direttore di Confartigianato Imprese di Viterbo Andrea De Simone e del cappellano dei Facchini Don Alfredo Cento.

Nel corso del programma, per sentirci dentro l’atmosfera natalizia, avremo l’intervista a Giulia Marchetti, organizzatrice del concerto gospel realizzato dall’ensemble Amazing Grace Gospel Choir, diretto da Timothy Martin, che ha portato oltre 600 persone all’abbazia di San Martino al Cimino.

Sempre in tema natalizio avremo il reportage di Arianna Cigni sulle più belle luminarie di Roma ed il resoconto del suo spettacolo teatrale “Il testamento di Nosferatu” per la regia di Alessandro Iori e con Paolo Polvanesi, Laura Ranghi, Daniela Bartolomei, Elisa Tosi e Sabrina Tutone.

Nel corso del programma avremo quindi gli auguri natalizi di molti collaboratori di “Luce Nuova sui fatti” che vogliono ringraziare il pubblico per seguirci sempre a migliaia ogni settimana con grande affetto.

Le ultime rubriche dell’anno saranno “Impariamo a comunicare insieme” di Elena Sassara e “Onda d’arte” di Laura Principi.

Il format é settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte sul Dtt 77 Umbria e visibile anche nella province di Viterbo e Rieti e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per temi di approfondimento tratti da Luce Nuova sui fatti da proporre sull’emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!