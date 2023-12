NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO (VITERBO) – Non rientra certo nei miei modi, ma visto che a questa persona è già stato chiesto in maniera gentile ,sono costretta a scriverlo qui.

Questo bell’albero che vedete in piazza, è costato la bellezza di € 2000 più tutta la corrente che assorbe per tenerlo illuminato ,è il biglietto da visita all’entrata del paese, ogni sera è coperto da questo camion.

Molti commercianti si sono lamentati come gli stessi abitanti ,visto che in effetti è una mancanza di rispetto verso tutti, non solo verso chi si è adoperato nella sua realizzazione.

Ora siccome è Natale ,siccome non siamo cattivi, siccome ci rimane ancora un po’ di pazienza, invitiamo nuovamente gentilmente a spostare altrove il mezzo.

Detto questo alla prossima manderemo la polizia locale.

Elisa Turchetti

Presidente Proloco San Martino al Cimino