NewTuscia – VITERBO – “Complimenti al nostro Ministro Pichetto, il cui intervento è stato decisivo in Consiglio Europeo al fine di raggiungere un accordo politico con i ministri dell’Ue per prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il regolamento d’emergenza sull’energia, che include il tetto al prezzo del gas”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Vice Presidente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

“Siamo molto soddisfatti di questa notizia, che arriva proprio nel momento in cui in Commissione Ambiente stiamo esaminando la proposta di legge sul DL Energia di cui sono Relatore. Parlando di deterrenti contro le speculazioni – prosegue – nel corso del 2023 il Price Cup ha certamente rappresentato, sui mercati del gas, una soluzione efficace contro i temuti rischi speculativi. Bene, quindi, l’azione del ministro Pichetto, che in una visione lungimirante e al fine di mantenere sempre attivi i meccanismi di difesa contro i prezzi, ha promosso la proroga del meccanismo del Price Cup, la cui necessità è stata oggi riconosciuta anche in Consiglio Europeo”, conclude Battistoni.