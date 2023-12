NewTuscia – VITETBO – La FC Viterbo comunica di aver sottoscritto accordi per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Barduani Proietti. Ad Alessandro va il nostro caloroso benvenuto ed un sentito in bocca al lupo per questa esperienza con i colori gialloblù.

Classe 2002, tre stagioni in serie D, cresciuto nelle giovanili di Monterosi e Flaminia, Alessandro va a rinforzare il centrocampo di Mister Castagnari.

FC Viterbo