NewTuscia – VITERBO – Si è concluso all’Università degli Studi della Tuscia il Kick-off Meeting del progetto Erasmus+ BESTNATURE “ Boosting EU Biodiversity STrategy by empowering high education curricula and green skills for NATURE protection and restoration” finanziato dalla Commissione Europea.

Il Partneriato, guidato dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia (DEB), si è riunito nella prima giornata del 13 dicembre nella sede del CUFAA di Roma dove il Comandante Generale del Corpo di Armata Andrea Rispoli ha aperto i lavori della due giornate. Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità è, infatti, partner associato del progetto. I lavori sono proseguiti a Viterbo, tra l’Orto Botanico Angelo Rambelli, nella faggeta vetusta del Monte Cimino, patrimonio mondiale dell’umanità (UNESCO), ed il Rettorato.

Il Partneriato europeo vede la partecipazione, accanto al DEB e al Raggruppamento Biodiversità del CUFAA, dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, dell’Università di Passau (Germania) e di tre Partner austriaci: l’Università di Graz, la start-up E.C.O. – Institut für Ökologie e l’Università di Scienze Applicate della Carinthia, dententrice della cattedra UNESCO per la gestione sostenibile delle Aree Protette.

In linea con gli obiettivi fissati dalla Strategia Europea per la Biodiversità, il partenariato svilupperà modelli e metodi didattici innovativi sui grandi temi della conservazione della biodiversità e restauro degli ecosistemi a tutti i livelli della formazione universitaria, dalle lauree triennali al dottorato.

Il progetto vedrà i partner collaborare nella creazione ed implementazione di un corso innovativo di educazione e formazione blended, dove una piattaforma digitale per l’e-learning sarà affiancata dall’organizzazione di summer school di biologia e di ecologia applicate alla conservazione della natura, le BESTNATURE FIELD WEEKS (BFWs), da svolgere presso le Aree Protette dei Paesi partner. In Italia le BFWs saranno ospitate nei Parchi Nazionali e nelle Riserve dello Stato italiano gestite dal Raggruppamento Biodiversità del CUFAA.

Obiettivo del progetto è fornire ai futuri professionisti e ricercatori competenze avanzate sul monitoraggio e la gestione sostenibile degli ecosistemi, per contribuire alla transizione ecologica. I contenuti delle attività formative spazieranno dall’ecologia e biologia della conservazione alla gestione sostenibile delle risorse naturali con approfondimenti sul biomonitoraggio, il remote sensing e la gestione delle aree protette finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 sulla conservazione della biodiversità e il restauro degli ecosistemi.

Nel prossimo anno BESTNATURE prevede il coinvolgimento degli studenti del corso triennale di “Scienze Naturali ed Ambientali” e del nuovo corso interdipartimentale lanciato dai Dipartimenti DEIM e DEB della Università della Tuscia “Sport in Natural Environment”, per il perseguimento degli obiettivi internazionali di sostenibilità (Agenda 2030, CBD) per un futuro in armonia con la Natura.