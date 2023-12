NewTuscia – ROMA – Mercoledì 20 dicembre alle ore 15, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, su iniziativa dell’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Luisa Regimenti, si svolgerà l’evento “Il sistema dell’emergenza del Lazio: tante divise, un solo obiettivo” nel quale saranno presentati i dati dell’attività 2023 del Numero unico di emergenza 112 del Lazio.

Il Sistema integrato di gestione delle emergenze 112 è un fondamentale tavolo di lavoro interforze in cui tutti gli Enti dell’emergenza, ognuno per la propria specifica professionalità e competenza, concorrono a realizzare sicurezza e salute per i cittadini.

Interverranno il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, il Direttore della Direzione regionale Soccorso pubblico e Nue 112, Livio De Angelis, il Prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, i rappresentanti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera e Soccorso Alpino del Lazio.