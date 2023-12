NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con l’approssimarsi delle feste natalizie e l’arrivo del 2024 ci tengo a ringraziare tante persone che mi hanno accompagnato in questo anno.

Prima di tutto i miei colleghi Volontari, sempre disponibili ad ogni necessità. Pur con le nostre diversità caratteriali siamo un bel gruppo ed io sono orgogliosa di farne parte. Grazie per il vostro sostegno!

Gli amici di altre Associazioni con i quali, all’occorrenza, mi sono potuta confrontare.

Un grazie particolare a Marco, Coordinatore della Protezione Civile di Bolsena e a Stefano, Presidente di Vallerano.

Auguri ad Alessandro Palla e al suo gruppo di Volontari di Ischia di Castro a cui siamo legati da una lunga amicizia.

Senza dimenticare le Associazioni vicine: Giusto Scalabrella di Onano e Simone Serafinelli di San Lorenzo Nuovo.

Tanti carissimi auguri al nostro Coordinamento COREIR, il suo presidente Massimiliano Giorgi e tutto il Direttivo!

Voglio ringraziare il sindaco Alessandra Terrosi, il vicesindaco e tutta la giunta comunale, in particolare Mauro Bellavita, Glauco Clementucci e Riccardo Bredi con i quali abbiamo interagito per le varie emergenze sul nostro territorio, augurandoci che ogni problematica che si dovesse presentare in futuro si possa risolvere con il dialogo e il rispetto da sempre mostrato.

Mi interessa precisare che in quanto volontari a noi non interessano gli schieramenti ma solo collaborare con chi al momento è tenuto ad amministrare il nostro paese, di qualsiasi orientamento sia e quindi carissimi auguri a tutti, nessuno escluso.

La nostra Associazione non ha mai espresso pubblicamente idee e simpatie politiche perché chi fa volontariato dovrebbe tenersi fuori da tutto questo!

Auguri al presidente della CRI Massimo Bellavita e al suo gruppo. Al presidente dell’Avis Emilio Bandiera, al suo Direttivo e ai donatori, risorse importanti per tutti noi.

Alla Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri e al Corpo forestale perché la collaborazione è fondamentale in ogni evenienza.

Tanti carissimi auguri alla Riserva naturale di Monte Rufeno, al suo direttore e ai guardiaparco con i quali questa estate ci siamo adoperati per monitorare il territorio da eventuali incendi. Agli operai comunali e alla Pro Loco di Acquapendente.

Spero di non aver dimenticato nessuno ma è evidente che le cose funzionano solo quando ognuno mette in campo le proprie competenze al servizio degli altri.

E per ultimi ma non per importanza, voglio ringraziare i cittadini che sostengono la nostra Associazione con moltissimi apprezzamenti di stima che sono motivo per noi di grande soddisfazione e orgoglio.

Grazie di cuore e Buon Natale e felice anno nuovo all’insegna di serenità e pace di cui abbiamo tutti tanto bisogno!

Il presidente

Maria Pia