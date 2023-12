NewTuscia – VITERBO – Si è celebrato, nella Cattedrale di San Lorenzo, il Precetto di Natale Interforze, alla presenza del Comandante dell’Aviazione dell’Esercito, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, di numerose rappresentanze civili e militari del territorio, i Comandanti dei Reparti viterbesi e una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La Santa Messa, officiata dal Vescovo di Viterbo, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Maria Piazza, rappresenta, come ogni anno, un momento di incontro e preghiera non solo come preludio delle prossime festività natalizie ma anche per celebrare la festa della Beata Vergine Lauretana protettrice di tutti gli aviatori.

Al termine della celebrazione, il Generale Di Stasio ha rivolto un cordiale augurio a tutti gli uomini e donne in armi sottolineando l’importanza dei valori di lealtà, altruismo e dedizione; valori che rappresentano il volto umano delle Forze Armate, il legame che unisce le Istituzioni nel comune intento di costruire un futuro di pace.

La tradizionale funzione religiosa in preparazione del Santo Natale rappresenta, per la città di Viterbo e per i militari del presidio, un appuntamento particolarmente sentito, volto a rafforzare quel sentimento di appartenenza e cooperazione che caratterizza coloro che operano incondizionatamente per la sicurezza del Paese.