Il “PalaCasali” di Ancona è stato teatro, domenica 17 dicembre 2023, di una bella manifestazione indoor di atletica rivolta a tutte le categorie federali organizzata dall’Atletica Capanne di Perugia, il “1° Criterium Nazionale CSEN” open.

Salvatore Nicosia è il referente nazionale per l’atletica dell’ente di propaganda che ha approfittato dell’occasione, insieme al tecnico Linda Misuraca per portare in gara numerosi cadetti della Finass Assicurazione Atletica Viterbo, prima del passaggio, nel mese di gennaio 2024, nella nuova categoria Allievi. Buoni i risultati ottenuti dai viterbesi che hanno anche realizzato alcuni record personali, a conferma dell’ottimo lavoro condotto in allenamento al campo scuola di Viterbo. Vince negli 800m. Enrico Bossi che realizza un crono di 2’10”64 e che trascina la staffetta 4x200m. al 2°posto in 1’41”85 insieme ai compagni di squadra Cerocchi, Carofano e Nicolardi.

Buoni risultati ottenuti anche negli ostacoli con Angelo Carofano al 3°posto nei 60Hs. con 9”36 e 5° Simone Nicolardi con 9”52 , bene anche Tommaso Peroni che corre i 200m. in 25”90 e si migliora nell’alto con 1,64 ed in velocista Matteo Cerocchi che realizza 25”39 nei 200m. (G.M.)