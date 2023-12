Lo scorso giovedì la consegna delle prime copie alla primaria Ellera

NewTuacia – VITERBO – Colora la città di Viterbo, un album con monumenti, luoghi e tradizioni per tutte le scuole primarie del territorio comunale. L’iniziativa, realizzata su idea e progetto grafico di Andrea Cenni con la collaborazione dell’assessorato alla cultura e all’educazione del Comune di Viterbo, si è concretizzata nei giorni scorsi, quando la sindaca Chiara Frontini e la consigliera comunale delegata all’educazione e ai rapporti con le scuole Rosanna Giliberto, insieme allo stesso ideatore, hanno consegnato le prime copie ai bambini della scuola primaria Ellera. Tremila le copie stampate in distribuzione in questi giorni a tutti i bambini della primaria dei sette istituti comprensivi.

“Lo scorso giovedì siamo stati alla scuola primaria Ellera – ha spiegato la sindaca Frontini – per consegnare le prime copie. Un album che racconta la storia dei principali luoghi di Viterbo e degli ex comuni, sia in italiano che in inglese. Un progetto nato in seno all’assessorato alla cultura e all’educazione, attraverso l’assessore Antoniozzi e la consigliera delegata Giliberto. Un modo semplice e al tempo stesso efficace per far scoprire o conoscere meglio ai nostri piccoli concittadini e alle nostre piccole concittadine le bellezze storiche e architettoniche del nostro territorio”. “Un piccolo dono per tutte le bambine e i bambini della scuola primaria – ha aggiunto la consigliera Giliberto -. Nell’album sono rappresentati i principali monumenti, luoghi e tradizioni di Viterbo con didascalie in italiano e inglese, per sviluppare al meglio una competenza linguistica, e soprattutto funzionali e utili per attività laboratoriali da sviluppare in classe. Non ultimo, il carattere utilizzato per i testi è stato scelto tenendo conto delle esigenze dei bambini con disturbi dell’apprendimento”.