“A fronte della decisione della maggioranza di centrodestra di azzerare completamente il fondo relativo al cofinanziamento regionale dei contratti di sviluppo, degli accordi di programma e degli accordi per l’innovazione destinato alle imprese che investono nel territorio, come gruppo Italia Viva abbiamo presentato un apposito emendamento per ripristinare questo strumento strategico per le nostre imprese”, dichiarano i consiglieri regionali Marietta Tidei e Luciano Nobili.

“Si tratta di una misura di assoluto valore per il comparto delle nostre aziende, in quanto consente loro di avere un miglior esito nella graduatoria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In questo ambito, è opportuno ricordare come la Regione Lazio, nelle precedenti legislature, con uno stanziamento di 26 milioni di euro, aveva cofinanziato dal 2013 circa 85 progetti di medio-gradi dimensioni per un valore complessivo di oltre 830 milioni di euro, con un notevole impatto in termine di occupazione, ricerca e innovazione”.

“Per non disperdere tale significativa opportunità per le imprese e i territori del Lazio, abbiamo presentato un apposito emendamento al Bilancio attraverso il quale proponiamo di reintrodurre tale fondo, con l’augurio che la Giunta e la maggioranza possano condividerlo e inserirlo nuovamente nella manovra finanziaria”, concludono Tidei e Nobili.