NewTuscia – ORVIETO – Emozioni e musica gli ingredienti dell’atteso Concerto degli Auguri per la città di Orvieto che si terrà il prossimo sabato 23 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Mancinelli di Orvieto. L’appuntamento musicale del Natale orvietano quest’anno propone una intensa programmazione artistica che dalla musica classica giungerà fino al jazz e agli autori contemporanei con un omaggio particolare al pianista e compositore Giovanni Allevi.

Il Gran Concerto degli Auguri per la città di Orvieto, promosso dal Comune di Orvieto e dalla Presidenza del Consiglio Comunale, organizzato dalla Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, si fregia di collaborazioni importanti con: Ass.MusicAlt, Unitrè Orvieto, l’Istituto Artistico Orvietano (Isao), la Filarmonica Luigi Mancinelli e il Teatro Mancinelli.

L’ingresso al concerto è libero, con prenotazione al numero 339.2619440, mail musicaorvieto@gmail.com

Ad aprire la serata sarà l’esemble classico OrvietArmonico che rappresenta un fiore all’occhiello nell’offerta musicale cittadina grazie alla professionalità e al valore artistico dei suoi componenti: Rita Graziani (flauto) Dino Graziani (violino), Luigi Capini (viola), Giuseppe Dolci (violoncello) e Graziano Brufani (contrabbasso). L’OrvietArmonico proporrà un programma di musiche classiche che anticiperanno l’intervento musicale “Passioni&Sentimenti” nato dall’incontro artistico tra Riccardo Cambri (fisarmonica) e Gabriele Tardiolo (chitarra). Il duo eseguirà una versione rielaborata di alcune indimenticabili melodie di Astor Piazzolla, a seguire l’omaggio che Riccardo Cambri, questa volta al pianoforte, dedicherà al pianista e compositore Giovanni Allevi.

La seconda parte del concerto vedrà sul palco del Teatro Mancinelli la Orvieto Big Band, il progetto nato dalla collaborazione della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto e dell’Associazione Musicisti dell’Alta Tuscia. A dirigere l’Orvieto Big Band è Stefano Zavattoni, personalità di indiscusso prestigio nel mondo delle big band italiane e musicista dalle notevoli doti artistiche e professionali. Il repertorio della Orvieto Big Band parte da quello tradizionale per arrivare a notissime colonne sonore; ma soprattutto si caratterizza per la ricerca del sound tipico delle storiche big band americane.

L’Orvieto Big Band è composta da; Trombe: Antonello Migliosi, Emiliano Casula, Massimo Bartoletti, Pierpaolo Cincinelli, Gabriele Anselmi; Tromboni: Andrea Raponi, Daniele Maggi, Davide Ciancaleoni, Leonardo Gazzurra; Sax: Gian Franco Puppola, Lamberto Ladi (clarinetto), Marcello Balena, Marco Cocchieri, Sauro Truffini; Chitarra: Gabriele Tardiolo, Contrabbasso: Graziano Brufani; Piano: Andrea Vergari; Batteria: Alessandro Graziani. Direttore: Stefano Zavattoni.

Non resta quindi che prenotarsi, per il Concerto degli Auguri per la città di Orvieto sabato 23 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Mancinelli di Orvieto; ingresso al libero, con prenotazione al numero 339.2619440 (anche Whatsapp), oppure alla mail musicaorvieto@gmail.com. Per info e dettagli www.musicaorvieto.it