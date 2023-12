NewTuscia – ROMA – Doppia vincite nel Lazio con il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 16 dicembre, riporta Agipronews, a Roma è stato centrato un 6 da 10 mila euro, seguito da un 7 Oro da 8 mila euro centrato a San Cesareo, in provincia di Roma.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi di euro in questo 2023.