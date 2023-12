NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Tre giocatori in uscita e uno in entrata nella Flaminia Civita Castellana. Sono stati lasciati liberi di trovare una nuova squadra il portiere Mattia Piersanti e i giovani attaccanti Bogdan Staiuciuc (2003) e Raul Gesmundo (2004).“A questi ragazzi va il nostro ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi. Gli auguriamo le migliori fortune professionali e personali ad ognuno di loro”.

Ad integrare la rosa è arrivato il portiere Alessandro Vilardi (2003) ex Aglianese e Albalonga che è cresciuto nelle giovanili del Frosinone

La squadra si è allenata questa mattina al Madami. Martedì pomeriggio è prevista la partenza per Sassari dove mercoledì è in programma l’ultima di campionato.

Intanto per lunedì 18 al Centro Commerciale di Piazza Marcantoni – sala Mice – a partire dalla 18, festa di Natale per i ragazzi del settore giovanile, tecnici, collaboratori e dirigenti. A presentare il pomeriggio Francesco Coni.