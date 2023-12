NewTuscia – TARQUINIA – “L’Associazione ALMA di Tarquinia, in collaborazione con il Mercato iN’s, ha organizzato una raccolta alimentare per le famiglie bisognose del territorio. L’iniziativa si è svolta sabato 16 dicembre 2023.

I volontari dell’associazione hanno raccolto prodotti alimentari di prima necessità, quali pasta, riso, legumi, olio, farina, zucchero, latte, conserve, biscotti e frutta secca. I generi alimentari raccolti saranno distribuiti a famiglie in difficoltà, individuate dall’associazione in rete con altre associazioni del territorio. La raccolta alimentare ha avuto un grande successo, grazie alla generosità dei cittadini di Tarquinia. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto ha dichiarato il presidente dell’Associazione ALMA OdV, “Questa raccolta alimentare dimostra la grande sensibilità dei cittadini di Tarquinia nei confronti delle persone in difficoltà. Grazie a questo gesto di solidarietà, molte famiglie potranno trascorrere un Natale più sereno”. L’Associazione ALMA ringrazia tutti i cittadini e volontari che hanno contribuito alla raccolta alimentare.