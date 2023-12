NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Impattando per 2-2 sul terreno di gioco della Robur Tevere la Virtus Acquapendente di coach Alessandro Manucci si mantiene al quinto posto in classifica nel Girone A del Campionato di Seconda Categoria.

Per il gruppo in cui emerge sempre più per continua positività di prestazioni il difensore Maicol Nardini: in rete Francesco Del Segato e Valerio Breccola.