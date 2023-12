NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Al fine di incentivare nel periodo delle festività natalizie l’afflusso di persone nel centro atorico e per incentivare gli acquisti negli esercizi commerciali del Capoluogo, la giunta comunale ha deliberato l’esenzione al pagamento dei parcheggi nei venerdì 15 e 22 dicembre 2023, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e nei Sabati 16 e 23 dicembre 2023 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.”

L’annuncio della Sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi non è musica melodiosa per i consiglieri di minoranza Alessandro Brenci e Valentina Sarti che nella mattinata domenicale prenatalizia sottolineano come “almeno copiamo dai paesi limitrofi se non si è capaci di organizzare iniziative . Le chiusure dei parcheggi a pagamento per rilanciare il commercio nel periodo natalizio e cercare di far venire visitatori-turisti dai paesi limitrofi vanno fatte in maniera tale che possano portare un beneficio. Ossia dall’8 dicembre alla chiusura delle festività 6 Gennaio. Presentate in questa maniera è l’ennesima eloquente dimostrazione di come si decide in maniera sbagliata. Non ci resta altro che consigliare vivamente alla prossima occasione di girare per gli esercizi del centro storico ed ascoltare attentamente il parere dei proprietari tanto sullo stato di salute delle proprie attività quanto sulle soluzioni idonee da adottare in determinati periodi per alleviare in parte il peso delle criticità. Se si continua a “navigare in questa maniera la barca affonda”. Non sarebbe male inoltre prendere ad esempio ciò che avviene nei paesi limitrofi: illuminazioni montate entro l’8 Dicembre e parcheggi gratuiti dalla stessa data fino alla Vigilia di Natale”. Orvieto docet.