NewTuscia – GALLESE – La Lega della provincia di Viterbo si è ritrovata a cena venerdì sera, 15 dicembre, a Gallese, per gli auguri di Natale. Un evento molto partecipato andato ben oltre le 100 persone. Presente anche l’europarlamentare Cinzia Bonfrisco. Brindisi ripetuto anche il giorno seguente a Viterbo, al termine dell’incontro con l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, e il vice presidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, arrivati nel capoluogo della Tuscia per presentare la proposta di legge della Lega sul recupero dei vani e dei locali seminterrati, che sta facendo il suo iter nelle aule della Pisana. “La cena organizzata dalla Lega di Gallese, testimonia il radicamento del partito e l’attenzione che il direttivo provinciale rivolge a tutta la provincia, sostenendo, sposando e promuovendo le iniziative dei vari coordinatori comunali sul territorio di propria competenza”, dice il segretario provinciale, Andrea Micci. “Un plauso alla Lega di Gallese – prosegue – che, sia negli appuntamenti elettorali, sia nell’ organizzare eventi ed attività di partito, ottiene sempre ottimi risultati. Il mio ringraziamento va, però, anche a tutti gli altri coordinatori e militanti che, da tutta la provincia, hanno partecipato alla cena di Gallese, dando, come sempre, una puntuale risposta alle iniziative portate avanti sul territorio, decretandone il successo”.

Ringraziamenti rimarcati anche dal coordinatore comunale di Gallese, Giampaolo Vaccari: “Un grazie a tutti i partecipanti. In particolare all’on. Cinzia Bonfrisco per la sua gradita partecipazione e al nostro segretario provinciale Andrea Micci. È stata una serata dell’amicizia, durante la quale abbiamo riconfermato il nostro impegno a raccogliere le istanze dei nostri concittadini per una politica vicina al territorio, come vuole lo spirito della Lega”.



Coordinamento provinciale