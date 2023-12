NewTuscia – OSTIA (ROMA) – Finalmente la prima vittoria esterna che dà grande morale alla Fc Viterbo e la fa guardare alla sfida di mercoledì con la capolista Pomezia con più serenità.

La partita con il Pescatori Ostia si sblocca tutta nella ripresa con i gol di Seck e Kordic, rispettivamente al 64′ e al 66′. Nel primo tempo le due formazioni si sono equivalse con i locali che hanno impensierito con una punizione De Santis intorno al 14′ e con alcuni tiri dal limite senza grossi pensieri per l’estremo difensore Bertollini. L’Fc Viterbo, invece, si è fatto pericoloso nel primo tempo con azioni veloci di contropiede finalizzate in porta soprattutto da Seck che, almeno in un paio di occasioni, va vicino al gol. Che arriva, invece, al 64′ con un preciso tiro che taglia la difesa di Ostia e si insacca forte nella porta dei locali. Passano 120 secondi e Kordic, inizialmente in panchina, si fa spazio in mezzo alla difesa avversaria e finalizza in rete un cross millimetrico di Ottaviani.

Il finale di gara cala di ritmo e non ci sono più chiare azioni da gol. Ora la Faul Cimini affronterà la sfida verità mercoledì contro la capolista Pomezia per capire le reali ambizioni in questo campionato.

Arbitro: Sig. Davide Nicotera di Aprilia.

Assistenti: Sigg. Marius Ciprian Mocanu di Roma 1 e Simone Caputo di Latina.

PESCATORI OSTIA: Alessandrini, Marchetti, Ciobanu (Fasciano), Caruana, Lo Presti, Romeo, Valentini, Marzi, Procesi (Grappasonni), De Santis, Grisley (Festuccia)

A disposizione: Spezzi, Fabi, Fasciano, Savino, Leo, Ciccotè, Grappasonni, Medvesceck, Festuccia.

Mister: Paolo Albano

FAUL CIMINI VITERBO: Bertollini; Lo Zito, De Goicoechea, Ovidiu; Nesta, Tollardo, Paruzza (Kordic), Seck, Ottaviani; Ciucci (Varriale); Cissè (Torsellini)

A disposizione: Bucca, Cadar, Collacchi, Morariu, Sene Pape

Mister: Massimo Castagnari

RETI: 19′ s.t. Seck (Faul Cimini Viterbo), 21′ s.t. Kordic (Faul Cimini Viterbo).