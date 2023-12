NewTuscia – ROMA – Sabato 16 dicembre, l’Oratorio Cristo Re, situato in Via Podgora, 19, ha ospitato un evento di cuore e solidarietà. La comunità si è unita per raccogliere libri e beni di prima necessità da destinare alla Casa Famiglia La Tenda di Abramo – La Nuova Arca Soc. Coop. Soc.

L’atmosfera festosa e calorosa dell’evento ha coinvolto cittadini, associazioni locali e volontari che hanno generosamente contribuito a rendere il Natale più luminoso per chi è accolto nella Casa Famiglia. I regali raccolti durante l’evento sono destinati a portare gioia e conforto alle famiglie ospitate presso La Tenda di Abramo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dell’associazione ApeBlu con la collaborazione della comunità locale, dimostrando come l’unione e la solidarietà possano fare la differenza nella vita di coloro che si trovano in situazioni di bisogno.

Il team organizzatore desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questo evento un successo. La generosità dimostrata riflette il vero spirito natalizio e l’impegno per il bene comune.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa o per future collaborazioni, vi preghiamo di contattare l’associazione Apeblu.org attraverso i canali di comunicazione ufficiali.

Insieme, possiamo fare la differenza.

Associazione ApeBlu