NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Canino vince ed agguanta in bellissima solitudine la vetta della classifica. Pro Alba in vantaggio al 12°: perfetto angolo di Alessandrini ed autogoal di Sidime. Raddoppia Gaeta al 23° della ripresa su colpo di testa. Gran goal di Zammarchi quattro minuti dopo per riaprire le speranze aquesiane. Rete di Di Carlo al sesto minuto di recupero per chiudere la contesa. Grazie alla tattica in fotocopia dei Tecnici Massimo Bandiera e Franco Bacchi (scendere in campo solo ed unicamente per vincere), grandinano spettacolo ed occasioni. L’acquisto prenatalizio Zamarchi infiamma la torcida aquesiana con tre clamorose traverse, Parrino, Bedini, Colonnelli, Arbaba impegnano severamente Fioretti. Gaeta colpisce una traversa ma mette a disposizione la sua infinita esperienza per la causa maremmana (numerosi i falli presi per far rifiatare la squadra che proprio in contemporanea con la sua uscita và in sofferenza in fase di interdizione). Alessandrini e Vignanelli trovano lungo la propria strada super Maico Alberelli. Vento e freddo nella zona antistante allo Stadio “Dario Dante Vitali”. Con Vigili del Fuoco chiamati per tagliare una pianta diventata pericolosa in una abitazione privata proprio limitrofa all’impianto in virtù della irruente folatone di vento. Gara interrotta tra il 20° ed il 25° del primo tempo su richiesta del responsabile del 115 che ha dialogato con il Direttore di Gara Alessandro Roca per tranquillizzarlo sul fatto che le operazioni di taglio non avrebbero assolutamente interferito sull’andamento regolare del match.

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – PRO ALBA CANINO 1-3

(PRIMO TEMPO 0-1)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Alberelli, Arbaba (40° st Mencio), Bambini, Contadini, Lombardelli, Cannavacciolo (1° st Ferlicca), Parrino (31° st Tascini), Colonnelli, Pacifici, Bedini, Sidime (1°st Zammarchi)

A DISPOSIZIONE: Golini, Brinchi, Emidi, Galli, Mencio, Ronca

ALLENATORE: Bacchi

PRO ALBA CANINO: Fioretti, Reda, Vignanelli, Frappolli, Onori, Negro, Gaeta (39° st Brizi), Alessandrini (19° st Di Carlo), Marras, Gasperini (32° st Leonardi), Venanzi

A DISPOSIZIONE: Sbaraglia, Bonaventura, Ceccarini

ALLENATORE: Bandiera

ARBITRO: Alessandro Roca Comitato di Viterbo

MARCATORI: 12° pt Alessandrini (PAC), 23° st Gaeta (PAC), 27° st Zammarchi (PVA), 51° st Di Carlo (PAC)

NOTE: Ammoniti 38° pt Arbaba (PVA), 43° pt Parrino (PVA), 43° st Marras (PAC)