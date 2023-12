NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Questo pomeriggio, intorno alle 17.30, è accaduto un incidente sulla provinciale Caninese dopo il ponte del Linare all’ingresso della strada Banditacce nel Comune di Arlena di Castro.

Una Ford Fiesta grigia, con a bordo una coppia di fidanzati, è uscita dalla carreggiata per cause in corso di accertamento ed è andata a finire nella boscaglia sottostante.

L’incidente è avvenuto nell’area in cui è prevista la realizzazione del tanto chiacchierato impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti marini autorizzato dalla Regione Lazio.

Sono subito arrivati i soccorsi ed i ragazzi sono stati portati fuori dalla macchina accartocciata. Da quanto si sa la ragazza avrebbe le gambe fratturate ma sono in corso rilievi.

I due fidanzati sono stati accompagnati dall’ambulanza che li ha trasportati d’urgenza in ospedale.