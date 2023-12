NewTuscia – VITERBO – Sono Francesco Barberini, ho 16 anni e sono un Alfiere della Repubblica, scrittore e divulgatore scientifico.

Volevo informare che il 20 dicembre alle 15.00 presenterò la mia nuova pubblicazione scientifica all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.

Lo studio si intitola “Atlante dell’avifauna dell’isola Bisentina – lago di Bolsena (VT)” e riguarda un anno di censimento delle specie di uccelli che ho fatto grazie alla collaborazione con Bisentina s.r.l. e la famiglia Rovati, e presenta il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.

In un terreno di soli 17 ettari ho censito ben 76 specie di uccelli, alcuni rari e significativi, prova del ruolo importante che l’isola gioca sia per le specie stanziali che per quelle migratrici.

L’evento si potrà seguire tramite Zoom: https://unitus.zoom.us/j/86446127229

La pubblicazione scientifica si può scaricare dal sito https://www.parchilazio.it/ricerca_pubblicazioni

Altre informazioni su di me si possono trovare sul mio sito www.aspiranteornitologo.it

Ho realizzato questo studio con impegno e professionalità e i risultati ottenuti sono di grande interesse, anche perché è la prima volta che viene fatto uno studio del genere in questo luogo.

Francesco Barberini