NewTuscia ‘ VITERBO – “La scomparsa di Santino Clementi, ex sindaco di Viterbo, uomo di grandissima umanità e profonda sensibilità politica, mi colpisce e mi rattrista. Ci lascia un galantuomo della politica e per molti di noi, che lo abbiamo conosciuto quando eravamo giovani iscritti alla Democrazia Cristiana, è stato un maestro e un amico. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze e agli amici di Santino invio un caloroso abbraccio. Perdiamo un grande uomo”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni.