NewTuscia – VITERBO – Gli artisti della città dei papi conquistano Vienna: applausi e l’invito a tornare per l’ensembre vocale il Contrappunto protagonista con i solisti Alessandro Fiocchetti di Mariangela Rossetti, diretti dal maestro Fabrizio Bastianini e accompagnati al pianoforte il maestro Fabrizio Viti.

La sala delle bandiere della Rathaus, che in passato ha visto esibirsi il tre tenori Pavarotti, Domingo e Carreras, era colma di pubblico, più di 800 spettatori ad ascoltare le esibizioni de Il Contrappunto, con i suoi apprezzatissimi cantanti solisti, seguiti dal coro di Barcellona e uno tedesco.

Soddisfatti anche gli ospiti che hanno seguito la trasferta, il direttore viterbese della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Mirco Marianello, e la presidente dell’Ordine degli avvocati di Viterbo, Caterina Boccolini, insieme ad altri amici appassionati di bel canto.

Il rappresentante del Municipio li ha ricevuti consegnando l’attestato per la partecipazione e li ha invitati per un futuro concerto interamente proposto dal coro viterbese fondato e diretto dal Mº Fabrizio Bastianini.

E per chiudere l’anno in musica gli ultimi entusiasmanti appuntamenti: il 16 dicembre al Teatro Traiano, in un concerto mozartiano con la Filarmonica di Civitavecchia seguito domenica 17 da “Incanto di Natale” nell’ambito della manifestazione “Vallerano incantata”, patrocinato dalla Regione Lazio (ore 18 chiesa Sant’Andrea Apostolo), e il tradizionale concerto al Teatro dell’Unione, “Yellow Christmas”, il 23 dicembre 2023 alle 21, per cui sono rimasti a disposizione pochissimi tagliandi, acquistabili sia online che presso il botteghino in piazza Verdi.

Sabato sera saranno protagonisti e faranno festa con i viterbesi l’Orchestra sinfonica EtruriÆnsemble, l’ensemble vocale Il contrappunto, solisti Mariangela Rossetti, Francesca Mannino, Alessandro Fiocchetti, e la partecipazione straordinaria di Fabio Concato, in versione Unplugged, rigorosamente acustica, con Ornella D’Urbano al piano e Larry Tomassini alla chitarra.

Conducono Davide Colombo e Laura Antonini, che cura anche la regia, allestimento scenico Yarn Bombing Viterbo, direttore maestro Fabrizio Bastianini.

Realizzato grazie al Comune di Viterbo, Fondazione Carivit, Ance Viterbo, Banca Lazio Nord.

Ass. XXI Secolo