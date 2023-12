NrwTuscia – ARLENA DI CASTRO – Replica del sindaco di Arlena di Castro, Publio Cascianelli, sulle scorie nucleari che era argomento dell’articolo: “Scorie nucleari. A Natale puoi”.

“Non sono abituato a rincorrere le esternazioni vagheggianti di chi per anni e’ rimasto nell’anonimato convivendo con le proprie frustazioni politiche ma, su un tema cosi’ importante, non posso esimermi di porre all’attenzione del lettore alcune precisazioni.

Nell’articolo mi si accusa di essere caduto in un lungo letargo e di essermi svegliato solo ora per capire che il nostro paese e’ a rischio per essere stato individuato come possibile ospitante di un deposito definitivo di scorie radioattive.

Senza voler far polemiche inutili credo che il sottoscritto in prima persona e l’amministrazione comunale tutta abbia gia’ fatto in passato e sta’ facendo tutt’oggi tutto quello che e’ nelle proprie possibilita’ per scongiurare tale pericolo.

Atti alla mano voglio ricordare alla sig,ra bocci che quando lei non sapeva nemmeno cosa fosse il deposito nazionale per le scorie nucleari, la nostra amministrazione ha commissionato all’avvocato marco marchetti di perugia una consulenza legale per opporci alla procedura di individuazione dei siti idonei intrapresa dalla Sogin spa.

Tale studio, insieme alla nostra incondizionata opposizione all’individuazione dei siti che riguardano il nostro territorio, e’ stato approvato successivamente con delibera di consiglio comunale n. 18 del 14 maggio 2021 e poi inviata direttamente alla sogin spa in data 30/06/2021 con prot. N. 1610.

Quindi, posso dire alla sig.ra di stare tranquilla per quanto riguarda il nostro operato e se vuol continuare a far demagogia continui pure pero’ accetti un consiglio: “ se si vuole incidere in una comunita’ lo si deve fare attuando la politica si, ma quella vera”.

Buon natale”